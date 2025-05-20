وأوضح أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث تُنظَّم (6) مزادات في منطقة الرياض لعرض (44) عقارًا، و(5) مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض (36) عقارًا، ومزادان في منطقة المدينة المنورة لعرض (16) عقارًا، ومزاد واحد في منطقة القصيم لعرض (8) عقارات، وآخر في منطقة الجوف لعرض (6) عقارات، ومزاد في منطقة الباحة لعرض (7) عقارات، و(4) مزادات في المنطقة الشرقية لعرض (18) عقارًا، ومزاد في منطقة الحدود الشمالية لعرض (8) عقارات، كما يُعرض (9) عقارات في مزاد بمنطقة نجران، ومزادان في منطقة حائل لعرض (19) عقارًا، وأخيرًا مزاد في منطقة تبوك لعرض (7) عقارات.
وبيّن "إنفاذ" أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات في موقعه الإلكتروني
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذ يُشرف على 25 مزادًا لبيع 178 أصلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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