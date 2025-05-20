إنفاذ يُشرف على 25 مزادًا لبيع 178 أصلًا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة (25) مزادًا علنيًا، بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع (178) أصلًا في (11) منطقة من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من (20 إلى 29) مايو 2025م.

وأوضح أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث تُنظَّم (6) مزادات في منطقة الرياض لعرض (44) عقارًا، و(5) مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض (36) عقارًا، ومزادان في منطقة المدينة المنورة لعرض (16) عقارًا، ومزاد واحد في منطقة القصيم لعرض (8) عقارات، وآخر في منطقة الجوف لعرض (6) عقارات، ومزاد في منطقة الباحة لعرض (7) عقارات، و(4) مزادات في المنطقة الشرقية لعرض (18) عقارًا، ومزاد في منطقة الحدود الشمالية لعرض (8) عقارات، كما يُعرض (9) عقارات في مزاد بمنطقة نجران، ومزادان في منطقة حائل لعرض (19) عقارًا، وأخيرًا مزاد في منطقة تبوك لعرض (7) عقارات.

وبيّن "إنفاذ" أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات في موقعه الإلكتروني