شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة رقمية للتوعية بالاستخدام الآمن للمستلزمات الطبية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة توعوية رقمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة، وفي إطار إستراتيجيتها الرابعة.

إذ تهدف الحملة إلى إيصال رسائل توعوية وإرشادات عملية عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصولها بفعالية إلى مختلف شرائح المجتمع، والإسهام في تعزيز السلامة الصحية.

وأكدت الهيئة أهمية التأكد عند شراء هذه الأجهزة من أن المنشأة مرخصة، وتقدم خدمات الضمان وما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة عند الحاجة، كما تشدد على ضرورة التحقق من أن الجهاز أو المستلزم الطبي حاصل على ترخيص وشهادة إذن بالتسويق. الأنواع والمواصفات

وفي ظل تعدد الأنواع والمواصفات، أوصت الهيئة باستشارة الممارس الصحي المختص لاختيار النوع الأنسب للحالة المرضية، مع ضرورة الاطّلاع على التعليمات الخاصة بالاستخدام والعناية، والحصول على التدريب اللازم عند الحاجة قبل الشراء.

كما أوضحت الهيئة أهمية التأكد من وجود تعليمات الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، والاحتفاظ بفاتورة الشراء، وإبعاد الأجهزة عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة لتفادي أي عبث قد يؤثر على الإعدادات أو الأسلاك الكهربائية، إلى جانب الالتزام بالمعايرة والصيانة الدورية. دليل توعوي

دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مشكلات أو حوادث مرتبطة بهذه الأجهزة أو المستلزمات، عبر المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (19999).

يُذكر أن الهيئة نشرت مؤخرًا دليلًا توعويًا يشمل أبرز الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية استخدامًا، ويحتوي على معلومات تفصيلية وإرشادات متكاملة حول كيفية الاستخدام الآمن.