شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1446.. "السياحة" ترصد 120 مخالفة وتعالج 85 شكوى بضيافة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جهود ميدانية

أهداف استراتيجية

الدمام - شريف احمد - في إطار استعداداتها المكثفة لموسم الحج للعام 1446هـ، كثّفت وزارة السياحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على مختلف مرافق الضيافة السياحية بمنطقة مكة المكرمة.وشملت هذه الجولات الفنادق والشقق الفندقية والمخدومة وغيرها من المرافق، بهدف رئيسي يتمثل في الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه التنفيذية والمعايير المعتمدة، وضمان أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.نتيجة لهذه الجهود الميدانية، نفّذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة ما يزيد عن 550 جولة تفتيشية دقيقة على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية المتنوعة في العاصمة المقدسة.وخلال هذه الحملات، تم رصد أكثر من 120 مخالفة تنظيمية، كما تمكنت الفرق من معالجة ما يزيد عن 85 شكوى وردت إليها، مما يعكس سرعة الاستجابة والحرص على راحة المعتمرين والحجاج.وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات التفتيشية تضمنت عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح السياحية المعمول بها، ووجود مخالفات تتعلق بشروط الأمن والسلامة الواجب توفرها في هذه المرافق، إلى جانب ملاحظات حول انخفاض مستوى جودة بعض الخدمات المقدمة للنزلاء.تسعى وزارة السياحة من خلال تكثيف هذه الجولات الرقابية والتفتيشية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها التأكد من مدى التزام جميع مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة والمعايير المحددة.وشدد على أهمية عدم تسكين أي أفراد غير حاصلين على تأشيرة حج نظامية أو تصريح رسمي، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج النظاميين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء روحانية وآمنة.