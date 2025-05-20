شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لرفع كفاءة البنية التحتية لمشاريع المدن الصناعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المنطقة الشرقية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، المهندس علي الخشان، والفريق المرافق له، عددًا من المشاريع الموائمة والمشتركة بين الجانبين.
وهدف اللقاء إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في المنطقة، ويرفع من كفاءة البنية التحتية، ويحسن جودة الخدمات المقدمة في المدن الصناعية.
تم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الأمانة، استعراض مجموعة من المشاريع الحيوية، من بينها مشاريع الربط المروري التي تهدف إلى تسهيل الحركة وتقليل الضغط على بعض التقاطعات الرئيسية.
تمت مناقشة خطط تطوير الخدمات البلدية داخل نطاق المدن الصناعية، بالإضافة إلى مشاريع تصريف ”مياه الرجيع“ التي تُسهم بشكل كبير في خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين البيئة الحضرية في تلك المدن.
واستعرض المجتمعون كذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بالمدن الصناعية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الشرقية.
فيما أشار أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إلى أهمية التكامل والعمل المشترك بين الأمانة و”مدن“ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد على أن هذا التكامل يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية محفّزة وجاذبة داخل المدن الصناعية.
ولفت المهندس الجبير إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية الدورية لمتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة، وضمان تحقيق أفضل مستويات التعاون والتكامل في تقديم الخدمات، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وهدف اللقاء إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في المنطقة، ويرفع من كفاءة البنية التحتية، ويحسن جودة الخدمات المقدمة في المدن الصناعية.
مشاريع حيوية
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تمت مناقشة خطط تطوير الخدمات البلدية داخل نطاق المدن الصناعية، بالإضافة إلى مشاريع تصريف ”مياه الرجيع“ التي تُسهم بشكل كبير في خفض منسوب المياه الجوفية وتحسين البيئة الحضرية في تلك المدن.
واستعرض المجتمعون كذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بالمدن الصناعية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الشرقية.
مستهدفات 2030
فيما أشار أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إلى أهمية التكامل والعمل المشترك بين الأمانة و”مدن“ بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد على أن هذا التكامل يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة استثمارية محفّزة وجاذبة داخل المدن الصناعية.
ولفت المهندس الجبير إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية الدورية لمتابعة سير العمل في المشاريع المشتركة، وضمان تحقيق أفضل مستويات التعاون والتكامل في تقديم الخدمات، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.