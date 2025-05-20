شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول يطلق مبادرة “فحص القدم السكري” لصحة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

فحوصات متخصصة

الدمام - شريف احمد - في إطار جهوده المستمرة لتعزيز صحة الحجاج خلال موسم الحج، أطلق ⁧تجمع الرياض الصحي الأول⁩ مبادرة “فحص القدم السكري” في مستشفى الملك سلمان، ضمن الحملة الوطنية ⁧#حج_بصحة⁩.وتهدف المبادرة إلى تقديم رعاية طبية وقائية للحجاج المصابين بالسكري، نظرًا لكونهم أكثر عرضة لمشكلات القدم مثل التقرحات والالتهابات.تشمل المبادرة فحوصات طبية متخصصة بإشراف فريق من الأطباء، إلى جانب تقديم إرشادات صحية شاملة حول العناية بالقدمين والوقاية من المضاعفات، مع التركيز على أهمية ضبط مستويات السكر في الدم.ويستفيد من هذه الخدمة الحجاج المصابون بالسكري، حيث يمكنهم الوصول إليها عبر إحالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو من خلال عيادات الفرز بوحدة القدم السكرية في مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك سلمان.ويؤكد ⁧تجمع الرياض الصحي الأول⁩ التزامه بتوفير خدمات صحية متكاملة، تسهم في تحقيق أهداف حملة ⁧#حج_بصحة⁩، من خلال تعزيز الوعي، والوقاية، وضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال أدائهم للمناسك.