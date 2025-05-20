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الحصيني: مؤشرات لحالة مدارية في بحر العرب نهاية مايو

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الحصيني: مؤشرات لحالة مدارية في بحر العرب نهاية مايو

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الرياض - علي القحطاني - أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن مؤشرات أولية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة، الذي يتزامن مع نهاية شهر مايو الجاري.

ووفقًا للحصيني، فإن الحالة المدارية المتوقعة قد تقترب من السواحل الغربية للهند، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية.

وأشار اإلى أن هذه التوقعات لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها قد تتأثر بالتغيرات المعتادة في الأنظمة المدارية، مما يجعل من المحتمل أن تضعف أو تتلاشى مع مرور الوقت.

وأضاف أن مثل هذه الحالات قد تشهد تغييرات غير متوقعة نتيجةً للظروف الجوية المتقلبة التي تصاحبها، مما يستدعي توخي الحذر في تفسير هذه المعطيات في الوقت الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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