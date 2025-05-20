شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: مؤشرات لحالة مدارية في بحر العرب نهاية مايو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن مؤشرات أولية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة، الذي يتزامن مع نهاية شهر مايو الجاري.

ووفقًا للحصيني، فإن الحالة المدارية المتوقعة قد تقترب من السواحل الغربية للهند، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية.

وأشار اإلى أن هذه التوقعات لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها قد تتأثر بالتغيرات المعتادة في الأنظمة المدارية، مما يجعل من المحتمل أن تضعف أو تتلاشى مع مرور الوقت.

وأضاف أن مثل هذه الحالات قد تشهد تغييرات غير متوقعة نتيجةً للظروف الجوية المتقلبة التي تصاحبها، مما يستدعي توخي الحذر في تفسير هذه المعطيات في الوقت الحالي.

إقرأ أيضًا: