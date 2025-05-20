شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة في المملكة: إطلاق عسل القهوة النادر من أزهار البن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عيسى المالكي، مدير المشاريع في جمعية البن التعاونية،عن طرح نوع جديد من العسل الطبيعي يُستخرج من رحيق أزهار شجرة البن .

وقال “المالكي” خلال لقاءه مع برنامج اليوم: “عسل القهوة السعودية هو عسل طبيعي نادر يستخرج من رحيق أزهار شجرة البن ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويتميز بجودته العالية وندرته نظراً لمحدودية أزهار أشجار البن ” .

وتابع: “تهدف الجمعية على رفع القيمة الإضافية لمنتج البن، وفتح آفاق جديدة للإستثمار ورفع دخل المزارعين وتنمية مستدامة بيئية واقتصادية” .