شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: لقاحات الحجاج حماية للجميع والتطعيم شرط أساسي قبل أداء المناسك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور علي محمد الطيار، استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكلى للكبار في مستشفى الزلفي العام، أن الالتزام بتلقي اللقاحات يمثل خط الدفاع الأول لضيوف الرحمن.

وأوضح الدكتور الطيار، خلال حديثه في برنامج “إذاعة الرياض”، أن حجاج الداخل والخارج ملزمون بأخذ اللقاحات المعتمدة قبل أداء المناسك بـ10 أيام على الأقل، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعلن لتفادي أي مضاعفات أو تأخير في الإجراءات الصحية.

وبيّن أن حجاج الداخل مطالبون بتلقي لقاح كوفيد-19، وجرعة من لقاح الحمى الشوكية تم أخذها خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية، وجميعها متوفرة في المراكز الصحية المعتمدة بمدة زمنية لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز سنة قبل الحج.

أما حجاج الخارج، فيتوجب عليهم أيضًا الحصول على التحصينات الإلزامية التي تشمل لقاح الحمى الشوكية، وإثبات تلقي لقاح كورونا لهذا العام أو استكمال الجرعات خلال فترة الجائحة، إلى جانب لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن التفاصيل الدقيقة متوفرة عبر موقع وزارة الصحة، ضمن دليل شامل يوضح متطلبات الدخول وأسس الوقاية الصحية.