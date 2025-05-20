السعودية | مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية.. أربع سنوات من التميز والنجاح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنجزت مبادرة طريق مكة – التي أطلقتها وزارة الداخلية عام (1438هـ – 2017م)، وتحديدًا في مملكة ماليزيا خدمات فريدة بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية، وصولًا لترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لتشمل في عامنا الحالي (1446هـ – 2025م) 7 دول وهي: (مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار)، وذلك من خلال 11 مطارًا خدمةً لضيوف الرحمن.

وبرزت المملكة المغربية إحدى المستفيدين من مبادرة طريق مكة، من خلال تنفيذها فيها للمرة الرابعة، وذلك في الأعوام (1443 هـ/ 2022 م) و(1444 هـ/ 2023 هـ) و(1445 هـ/ 2024 م)، ومن خلال صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء هذا العام (1446 هـ/ 2025 م).

وحظي ضيوف الرحمن في المملكة المغربية بخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، بيسر وسهولة وطمأنينة، من خلال مبادرة طريق مكة التي تنفذها وزارة الداخلية للعام السابع بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

يذكر أن مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية, ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

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