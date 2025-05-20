شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس الاجتماع العام السادس لسلطات مكافحة الفساد "GlobE Network" والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية