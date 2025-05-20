شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. رفع مستوى الامتثال الصحي لـ 8 آلاف مرفق تجاري والان نبدء بالتفاصيل

تحسين جودة الخدمات

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف عددًا من الحملات الميدانية على أكثر من 8 آلاف مرفق تجاري وصحي، ضمن جهود تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية في المحال الواقعة على طرق الحج، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات خلال موسم حج العام الحالي 1446 هـ ، بما يساعد كافة المرافق على تقديم خدمات آمنة وعالية الكفاءة لضيوف الرحمن العابرين لمواقيت الحج بالطائف في السيل الكبير «قرن المنازل» ووادي محرم بالهدا.وعملت الأمانة على تغطية كافة المرافق الواقعة على طرق الحج ضمن حملة رقابية ميدانية شاملة استهدفت ضبط ومعالجة التجاوزات والظواهر السلبية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة للأمانة لتعزيز الإمتثال وحماية الصحة العامة للأهالي وضيوف الرحمن الذين يعبرون للمشاعر المقدسة عبر طرق الطائف بمختلف المحاور الرئيسة.وضبطت الحملة العديد من المخالفات والتجاوزات ومنها رصد تجاوزات صحية تتعلق بعدم الحصول على الشهادات الصحية أو تجديدها، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفات أخرى تمس سلامة المستهلكين.ووضعت كافة المحلات المخالفة تحت الرقابة المباشرة لمنع تكرار التجاوزات، كما تحفظت على مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة، مع إشعارها بسرعة تصحيح الأوضاع ومتابعتها.وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار وضيوف الرحمن، مشيدة بالمنشآت التي حققت مستويات امتثال عالية.كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق ”بلدي“ أو الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، حيث تباشر الفرق الرقابية الميدانية اتخاذ اللازم حيالها.