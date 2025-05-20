شكرا لقرائتكم خبر عن "أضم".. ورشة للكشف على المواشي وتعزيز جودة اللحوم استعداداً للحج والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات صحية

الدمام - شريف احمد - كشفت“بيئة أضم”ممثلة بقسم الأسواق والثروة الحيوانية عن اتمامها لورشة عمل ميدانية في مسلخ المحافظة، تم خلالها الكشف البيطري على عدد من الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، وذلك لضمان تقديم لحوم سليمة وآمنة تصل للمستهلكين بأعلى جودة.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، عبدالرحمن المالكي، أن المكتب يكثف من جولاته وورش الإرشاد الميدانية ضمن الاستعدادات لموسم حج عام 1446هـ، حرصاً على سلامة الذبائح ورفع مستوى جودة اللحوم، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالعمل داخل المسالخ النظامية.دعا المالكي أصحاب المواشي والمسالخ إلى التجاوب مع الملاحظات والالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكداً على استمرار الرقابة على المسالخ وآليات العمل بها، بما يشمل طرق التخلص من المخلفات وسلامة المعدات والأدوات المستخدمة.وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال موسم الحج.