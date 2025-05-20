شكرا لقرائتكم خبر عن بـ400 مليون ريال.. "المياه الوطنية" تنفذ 18 مشروعًا لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

رفع الكفاءة التشغيلية

تطوير الخزانات وشبكات المياه

المشاريع التشغيلية المُنفذة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي اكتمال تنفيذ «18» مشروعًا رأسماليًا وتشغيليًا في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكُلفة مالية قاربت «400» مليون ريال، وذلك ضمن خططها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، وزيادة نسب التغطية لخدمة السكان والزوار وضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446 هـ والأعوام القادمة.وأوضحت الشركة أن تلك المشاريع ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ودعم إمدادات المياه، وإعادة تأهيل بعض خزانات المياه والمضخات وأنظمة مراقبة الشبكات، ورفع كفاءة شبكة الحريق والتبريد، ودعم المراقبة اللحظية لجودة المياه، وتفعيل الإجراءات الاستباقية، وزيادة سعة خطوط توزيع المياه والصرف الصحي، وتحسين كفاءة الشبكات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وبيّنت أن المشاريع الرأسمالية تضمنت مشاريع تطوير وتأهيل عدد من خزانات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك تنفيذ خزان حديدي بسعة «190 ألف م3»، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع خطوط رئيسية وغرف محابس وشبكات لتعزيز الإمداد والتحكم في شبكات المياه بمواقع مختلفة في المشاعر المقدسة، ومشاريع للتحكم في الضغوط بالخطوط الرئيسية بمكة المكرمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة التوزيع، مع زيادة اعتمادية وموثوقية الشبكة وخاصة خلال أوقات الذروة.وذكرت الشركة أنها عملت على تعزيز منظومتها التشغيلية في المشاعر المقدسة بتنفيذها حزمة من المشاريع التشغيلية التي تضمنت تركيب أجهزة وعدادات قياس ضغوط وكميات المياه، وحساسات شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استبدال مضخات الخزانات التشغيلية، واستبدال محابس عزل شبكات المياه والحريق، وذلك لتحسين كفاءة الأصول الرئيسية بشبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الحريق والتبريد والتحكم بها، ومراقبة مستوياتها لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.وأكدت أنها تواصل تنفيذ أعمالها لتعزيز منظومتها، ودعم تنفيذ الخطط التشغيلية والفنية لاستقبال موسم الحج لهذا العام 1446هـ، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات والموارد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.