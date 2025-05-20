وصول طلائع الحجاج السوريين

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية، التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
وكانت الجوازات أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية،
وأولت المديرية العامة للجوازات اهتمامها بتمكين المتطوّعين من الجنسين في دعم أعمالها، خاصة في المنافذ الدولية وموسم الحج، ويبرز دورهم في تقديم الدعم والمساعدة وخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين.
وتعمل «الجوازات السعودية» خلال موسم حج 1446، على ترسيخ ثقافة وأهداف العمل التطوعي، ودعم القوى العاملة بالمتطوعين؛ لتعزيز تجربة المستفيدين من ضيوف الرحمن، وتطوير مهاراتهم المهنية بالتدريب والعمل الميداني، واكتساب الخبرة العملية بالتعامل مع مختلف الثقافات والأجناس، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمثلت أعمال المتطوعين في المديرية العامة للجوازات خلال موسم الحج، في استقبال ضيوف الرحمن في صالات القدوم بالمنافذ، وتنظيم حركتهم وتقديم المساعدة والإرشاد بعددٍ من اللغات العالمية.
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