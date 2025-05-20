الغذاء والدواء: لائحة الدهون المتحولة دخلت حيز النفاذ في 2020

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن اللائحة الفنية رقم SFDA.FD/GSO 2483 الخاصة بالدهون المتحولة تم اعتمادها في عام 2018م، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2020م، وتم تغطية القرار إعلامياً في حينه على نطاق واسع.. وأضافت الهيئة أن ما نُشر في « دوت الخليج » بتاريخ 19 مايو 2025م، تحت عنوان «رسمياً.. منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في صناعات الغذاء»، تضمن معلومات غير دقيقة، إذ إن اللائحة الفنية رقم SFDA.FD/GSO 2483 الخاصة بالدهون المتحولة تم اعتمادها في عام 2018م، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2020م. وأشارت الغذاء والدواء إلى أن إعادة نشر هذا الموضوع بصيغة توحي بأنه مستجد قد يؤدي إلى تشويش لدى القارئ، ويُسهم في تشكيل انطباع غير صحيح عن مستجدات التنظيمات الغذائية في المملكة، وهو أمر نعلم يقينًا أنه لم يكن مقصودًا من صحيفتكم الموقرة.



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