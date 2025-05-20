6850 حديقة بالمناطق

حفر الباطن
كشف تقرير وزارة البلديات والإسكان لعام 2024 عدد الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، الذي بلغ 6850 حديقة ومتنزها، وحصدت حفر الباطن أقل مناطق المملكة في عدد الحدائق والمتنزهات في العام الماضي، مسجلة 87 حديقة ومتنزها، وحلت نجران ثانيا بـ123، والجوف ثالثا بـ132، والباحة رابعا بـ178، وتبوك خامسا بـ240، والأحساء سادسا بـ249، وأخيرا الحدود الشمالية سابعا بـ264 حديقة ومتنزها.
النصيب الأكبر
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الحدائق والمتنزهات في العام الماضي، إذ بلغ 1237 حديقة ومتنزها بـ18%، وتساوت جدة والشرقية ثانيا، بإجمالي 706 لكل منهما بـ10%، وجاءت منطقة القصيم ثالثا بـ530 حديقة ومتنزها مشكلة 8%، وعسير رابعا بإجمالي 525 بـ7.66%، والطائف خامسا بـ490 حديقة ومتنزها بـ7%، وحائل سادسا بإجمالي 383 بـ6%، والمدينة المنورة سابعا بـ349 حديقة ومتنزها بـ5%، ومكة المكرمة ثامنا بإجمالي 341 حديقة ومتنزها بـ4.97%، وجازان تاسعا بإجمالي 310 بـ4.52%.
مساحة الحدائق
تصدرت منطقة القصيم مساحة الحدائق والمتنزهات كأكثر مناطق المملكة مساحة للحدائق والمتنزهات بـ20.316 مليون م²، وحلت منطقة عسير ثانيا بـ20.288 مليون م²، وجاءت منطقة الرياض ثالثا بـ17.728 مليون م²، والطائف رابعا بـ14.5 مليون م²، وحائل خامسا بـ11 مليون م²، وجازان سادسا بـ10 ملايين م².
كما سيطرت منطقة الرياض على مساحة المسطحات الخضراء كأكثر مناطق المملكة مساحات خضراء بـ38 مليون م²، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيا بـ25.5 مليون م²، وجاءت القصيم ثالثا بـ23 مليون م²، والمنطقة الشرقية رابعا بـ17 مليون م²، والطائف خامسا بـ16.6 مليون م²، وجازان سادسا بـ14.8 مليون م².
الأكثر حدائق ومتنزهات
الرياض: 1237
جدة والشرقية: 706
القصيم: 530
عسير: 525
الطائف: 490
حائل: 383
المدينة المنورة: 349
مكة المكرمة: 341
جازان: 310
مساحات للحدائق والمتنزهات
القصيم: 20.3 مليون م²
عسير: 20.2 مليون م²
الرياض: 17.7 مليون م²
الطائف: 14.5 مليون م²
حائل: 11 مليون م²
جازان: 10 ملايين م²
مساحات للمسطحات الخضراء
الرياض: 38 مليون م²
المدينة المنورة: 25.5 مليون م²
القصيم: 23 مليون م²
الشرقية: 17 مليون م²
الطائف: 16.6 مليون م²
جازان: 14.8 مليون م²
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