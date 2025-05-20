السعودية | انطلاق المنتدى الإنساني الأوروبي الرابع في بروكسل بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي رفيع المستوى في دورته الرابعة، بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حيث يجمع الحدث قادة العمل الإنساني من مختلف الدول والمنظمات تحت رئاسة المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، ويستمر حتى 20 مايو الجاري، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.

وتأتي مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في هذا المنتدى في إطار سعيه لتعزيز الجهود الدولية لتطوير العمل الإنساني ومواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على أهمية التوازن بين الاستجابات الطارئة والحلول المتوسطة، وطويلة المدى لضمان التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناقش الأولويات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، كما سيوفر فرصة لتعزيز احترام القانون الدولي الانساني، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، وربط الإغاثة الفورية بالحلول طويلة الأمد من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي.

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