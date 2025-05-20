السعودية | الهيئة العامة للإحصاء تُطلق النسخة الثانية من برنامج “الإحصائيين السعوديين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، فتح باب التقديم على النسخة الثانية من برنامج “الإحصائيين السعوديين” الذي يستمر حتى تاريخ 22 مايو الجاري، وهو برنامج نوعي يستهدف استقطاب نخبة الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والدولية، وتأهيلهم أكاديميًا ومهنيًا؛ ليكونوا كوادر وطنية متخصصة في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من استكمال دراساتهم العليا في أفضل الجامعات العالمية، بعد اجتيازهم برنامجًا تدريبيًا يمتد لمدة 12 شهرًا من تاريخ التحاقهم، ضمن تخصصات دقيقة تشمل: الإحصاء، والإحصاء التطبيقي، وعلوم البيانات، حيث يحظى المشاركون في البرنامج بدعم مالي شامل يغطي الرسوم الدراسية، والتدريب، والمخصصات الشهرية، بما يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل محليًا وعالميًا، ويسهم في تطوير رأس المال البشري في القطاع الإحصائي.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في إطار جهود الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز القدرات الوطنية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، من خلال برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

ودعت الهيئة الخريجين والخريجات ممن تنطبق عليهم الشروط إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطّلاع على تفاصيل البرنامج وآلية التقديم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط