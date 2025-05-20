السعودية | “الهلال الأحمر” بالمدينة المنورة يعلن بدء التسجيل في مسار “العمل التطوعي” بموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة، بدء التسجيل في مسار “العمل التطوعي” لموسم الحج 1446هـ؛ بهدف تقديم الدعم الإسعافي الأولي لضيوف الرحمن في المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد الميقات.

وأوضح فرع الهيئة، أن الفرص التطوعية، تشمل مراقبة الحالات الصحية في أماكن التجمعات، وتقديم الرعاية الأولية للحجاج، ودعم الفرق الرسمية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، داعيًا المتقدمين إلى الاطلاع على تفاصيل وآلية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني: https://srcavolunteer.srca.org.sa.

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