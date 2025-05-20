اخبار السعوديه

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا