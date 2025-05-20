شكرا لقرائتكم خبر عن ”التواصل الحضاري“ يبحث أهمية النزاهة في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اثنينية التواصل الحضاري، التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، أهمية تعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ مكافحة الفساد كركائز أساسية لتقوية النسيج المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة. وعُقد اللقاء بمقر المركز في الرياض.

واستضافت الأمسية كلاً من الأكاديمية الدكتورة نجوى المطيري، ومستشار حماية النزاهة عبدالمحسن الدويسي، فيما أدارت الحوار كاتبة الرأي الدكتورة نهى الوقداني. الرقابة الذاتية

في بداية حديثها، شددت الدكتورة نجوى المطيري على الدور المحوري للرقابة الذاتية في مكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن المؤسسات التعليمية تضطلع بدور بالغ الأهمية في تعزيز قيم النزاهة من خلال نشر ثقافة محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله في المجتمع التعليمي.

وأضافت أن ذلك يشمل التوعية بمفاهيم الشفافية، وتعزيز قيم النزاهة، وتأصيل الممارسات الإيجابية لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة الصالحة في نفوسهم. قوانين وأنظمة

فيما تناول عبدالمحسن الدويسي أهمية غرس مفهوم النزاهة في نفوس الشباب لبناء شخصية قوية تتمتع بأخلاقيات رفيعة. وعرّف الفساد بأنه أي خروج على القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بهدف تحقيق مصالح شخصية.

وأكد الدويسي أن الفساد يُشكل تحديًا عالميًا يؤثر سلبًا على الاقتصادات والمجتمعات، حيث يتسبب في هدر الموارد وتقويض جهود التنمية، فضلاً عن تقليص الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وناقش اللقاء تعريف الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع، ومفهوم النزاهة وأهميتها الجوهرية في بناء شخصية قوية وأخلاقية للأفراد.

وتطرق الحضور إلى أهمية الرقابة الذاتية كأداة فعالة في مكافحة الفساد ودفع عجلة التنمية، وناقشوا سبل تعزيز النزاهة في بيئة العمل والمجتمع بشكل عام، ودور رؤية المملكة 2030 في دعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.