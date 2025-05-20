شكرا لقرائتكم خبر دعوة تعليمية لحضور ملتقى “الوسائل الحديثة في وقاية الشباب من الانحرافات والمخدرات” بمشاركة نخبة من المختصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة التعليم، ممثلة بمساعد المدير العام للشؤون التعليمية، دعوة رسمية إلى جميع المدارس لحضور ملتقى “الوسائل الحديثة في وقاية الشباب من الانحرافات والمخدرات”، وذلك استنادًا إلى توجيهات المدير العام للتعليم، وبالتنسيق مع جمعية التوعية الوقائية للشباب.

ويهدف الملتقى، الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025م، بمقر نادي الرياض الرياضي، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الانحرافات السلوكية وتعاطي المخدرات، وطرح الوسائل الحديثة والفعالة للوقاية منها.

وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التوعية والتثقيف، من أكاديميين، وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وممثلين عن الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة، حيث سيقدمون محاضرات علمية وتطبيقية تسلط الضوء على الأساليب الحديثة في التعامل مع الشباب وحمايتهم من الوقوع في براثن الانحراف والمخدرات.

وقد شددت الوزارة على أهمية حضور موجهي وموجهات الطلاب والطالبات في المدارس المتوسطة والثانوية (بنين وبنات)، مع التأكيد على أهمية مشاركتهم الفعالة في إثراء الملتقى من خلال نقل تجاربهم الميدانية ومناقشة التحديات والحلول العملية مع المختصين، بما يساهم في تبادل الخبرات وتطوير أساليب التوعية في البيئة المدرسية.

وأكدت الوزارة أن حضور الملتقى لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الإدارة العامة للتعليم، موضحة أن هذه المبادرات تأتي ضمن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز الوقاية المجتمعية وبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.