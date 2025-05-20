شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": تحذر من رياح شديدة على منطقتي حائل وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل، اليوم الثلاثاء، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً. طقس تبوك

حذر المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على ضباء، ونيوم شرما، والوجه، وأملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.‏