شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ​​​​​​​”الأرصاد“ لـ ”اليوم“: الشرقية تترقب موجة حر بـ48 درجة والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

موجة الغبار

رياح شرقية حارة

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة خلال هذه الفترة الانتقالية تقلبات جوية متسارعة، تتصدرها موجة حر متوقعة على القطاع الشرقي، حيث يُتوقع أن تسجل محافظة الأحساء درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 48 درجة مئوية بنهاية الأسبوع الجاري. ويتزامن ذلك مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار في عدد من المناطق.وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ ”اليوم“ أن هذه التقلبات تُعد من السمات الطبيعية للفترات الانتقالية.أشار العقيل إلى أن موجة الغبار التي شهدتها العاصمة الرياض وعدة مناطق أخرى، قد بدأت من المناطق الشمالية الشرقية، وامتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والمنطقة الشرقية، حتى وصلت إلى وسط المملكة.ولفت إلى أنها أثرت كذلك على منطقة مكة المكرمة والطائف، وبلغت بعض الأجزاء من منطقتي الباحة وعسير.وأضاف العقيل أن العوالق الترابية لا تزال تؤثر، صباح اليوم الثلاثاء، على غرب الرياض وشرق مكة المكرمة، ومرتفعات الطائف والعقيق.أشار العقيل إلى أن محافظة جدة سجلت، يوم أمس الاثنين، أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث بلغت 47 درجة مئوية، وذلك نتيجة تأثر المنطقة برياح شرقية حارة وجافة.إلا أن التوقعات، بحسب العقيل، تشير إلى انخفاض درجات الحرارة في جدة اليوم الثلاثاء لتصل إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية. وعزا هذا الانخفاض المتوقع إلى تغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبياً على السواحل الغربية للمملكة.