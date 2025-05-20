شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة لـ"اليوم": حل شامل لأزمة دوار الجمل.. وتطوير جسر الملك سعود قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

تطوير جسر الملك سعود

مشاريع تطوير متنوعة

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة لـ ”اليوم“ عن اعتماد حل مروري شامل لمعالجة الازدحامات المرورية الخانقة في منطقة أبحر الجنوبية بجدة، وتحديداً حول دوار الجمل.وأوضحت الأمانة أن هذا الحل جاء بعد إجراء دراسة مرورية متخصصة للتقاطع، وسيتم تنفيذه ضمن مبادرات جودة الحياة، كجزء من رؤية تكاملية لمعالجة الحركة المرورية في المنطقة.وفي إطار المبادرات المرتبطة بتحسين البنية التحتية، بينت الأمانة أنه يجري العمل حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لترسية مشروع تطوير جسر الملك سعود.ويُعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية المجاورة التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.وتتضمن خطة الأمانة الطموحة أيضاً استكمال طريق الخدمة لطريق المدينة، بدءًا من كوبري الملك سعود وصولًا إلى كوبري الجوهرة، بالإضافة إلى تطوير طريق الأمير مشعل بن ماجد، وهو ما يشمل تحديث الأرصفة وتحسين المشهد الحضري العام. وأشارت الأمانة إلى أن هذه المشاريع تنتظر حالياً اعتمادها من قبل الجهات المعنية تمهيدًا للبدء في مراحل تنفيذها على أرض الواقع.وفي سياق متصل بتحسين المرافق العامة وتعزيز جودة الحياة، أعلنت أمانة جدة عن إنجاز مشروع ممشى الياقوت، الذي يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الأحياء السكنية وتعزيز الصحة العامة للسكان. كما تواصل الأمانة أعمال تأهيل عدد من الطرق الهامة في نطاق أحياء أبحر، ومن أبرزها طريق الأمير عبدالمجيد، وطريق معاذ بن الحارث، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الدورية للطرق بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدميها.وأكدت أمانة محافظة جدة التزامها الراسخ بتنفيذ مشاريع نوعية ومستدامة تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة جدة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن حيوية ومستدامة ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.