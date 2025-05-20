شكرا لمتابعة خبر عن هل الحج يكفر الكبائر ؟الشيخ الخثلان يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن الحج من أعظم العبادات، ويكفر جميع الذنوب، حتى الكبائر، إذا تاب العبد منها.

وقال الخثلان خلال حديثه في برنامجه: “الحج عبادة من أفضل العبادات، بل إنه يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر منها بعد التوبة، وأما الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، فهي مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر”

وأضاف: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)، كما قال أيضًا :(الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”.

كما أشار الشيخ الخثلان إلى موقف من سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن غفران ذنوبه، فأُبلغ بأن الحج من الأعمال العظيمة التي تمحو ما قبلها .