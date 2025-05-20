شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تتفوق على بناتها وتنال مرتبة الشرف الأولى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت المواطنة هيفاء المطيري، من استكمال دراستها بعد انقطاع دام 17 عاما، واستطاعت أن تتفوق على بناتها وتنال مرتبة الشرف الأولى بحصولها على درجة البكالوريوس في رياض الأطفال من جامعة حائل.

وقالت “هيفاء” إنها فخورة بالحصول على بكالوريوس “رياض أطفال” في عمر الـ54، مضيفة أنها كان هناك نزاع بين الأمومة والدراسة إلا أنها عاهدت نفسها على النجاح.

وأكدت أنها كانت مصرة على أن تحقق النجاح والتفوق عند استكمال دراستها، مشيرة إلى أن محبة أسرتها وبناتها وأحفادها كانت الدافع في التفوق الدراسي والحصول على شهادة رياض الأطفال من جامعة حائل.

وأشارت إلى أنه قبل رؤية 2030 كانت تعاني من صعوبة العودة للدراسة خاصة بعد التقدم في العمر، إلا أنه بعد الرؤية تمكنت من تحقيق هدفها وأكملت دراستها.