شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.