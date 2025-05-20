شكرا لمتابعة خبر عن طفل مصاب بمتلازمة توريت يروي جانبًا من معاناته مع المرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطفل عبدالله البركة، المصاب بمتلازمة توريت، عن جانبٍ من معاناته مع المرض، مؤكدًا أن ركوب الخيل في علاجه الجسدي والنفسي.

وقال البركة، خلال استضافته في برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية: “في عمر التاسعة بدأت تظهر عليّ الأعراض في العيون، ثم انتقلت لاحقًا إلى الفك”.

وأوضح أن التوتر والعصبية تزيد من حدة الحركات اللاإرادية، مشيرًا إلى أن أكثر موقف محرج تعرض له كان في شهر رمضان، عندما صرخ أثناء الصلاة فانتفض من حوله المصلون.

وأضاف أن المتلازمة أكثر شيوعًا بين الذكور مقارنة بالإناث، مؤكدًا أنها لم تمنعه من الاندماج مع زملائه في المدرسة.

واختتم حديثه قائلًا: “مؤمن أن إصابتي قضاء من الله، وأنا راضٍ بها”