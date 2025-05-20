السعودية | المؤسسة العامة للري وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبحثان سُبل تحسين إدارة الموارد المائية وكفاءة أنظمة الري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد أبوحيد، في مقر المؤسسة بالأحساء، وفدًا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برئاسة الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة المهندس مطر بن جبرين، بحضور عدد من القيادات والمختصين من الجانبين؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحيوية.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية، والتدريب، والاستشارات، بالإضافة إلى بحث سُبل تطوير شراكات معرفية تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة أنظمة الري، وتطوير حلول مبتكرة تعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.

واطّلع الوفد على البنية التحتية الرقمية للمؤسسة، وأبرز نظم المراقبة والتحكم، إضافةً إلى زيارة مختبرات جودة المياه للتعرّف على تقنيات الفحص والتحليل المستخدمة في دعم كفاءة الري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية، بما يحقق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والاحتياجات العملية، ويُسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

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