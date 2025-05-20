السعودية | دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط