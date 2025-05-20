شكرا لقرائتكم خبر عن 7517 مسعفًا ومركبات وطائرات.. الهلال الأحمر يضاعف جهوده لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

578 سيارة إسعاف مجهزة

التزام الهيئة برسالتها الإنسانية

الدمام - شريف احمد - فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، جاهزيتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ وضاعفت جهودها الميدانية والفنية والبشرية؛ لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم في أمنٍ وصحةٍ وطمأنينة.وتشارك الهيئة هذا العام بـ7517 مسعفًا مؤهلًا، إلى جانب 212 من كوادر الترحيل الطبي من أخصائيين ومرحلين ومشغلي عمليات ومراقبين، بالإضافة إلى 633 محترف دعم إداري ولوجستي، و56 طبيبًا لتقديم الرعاية الطبية المتقدمة.إلى جانب 9 طائرات مروحية إسعافية تعمل ضمن منظومة الإخلاء الطبي الجوي بالشراكة مع القطاعات الصحية والأمنية، لتعزيز قدرة الوصول السريع ونقل الحالات الحرجة من المشاعر المقدسة والمناطق ذات الكثافة العالية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي د. تيمور شكر الله أن الهيئة سخرت إمكانات أسطولها الإسعافي لخدمة ضيوف الرحمن، ودفعت بـ578 سيارة إسعاف مجهزة، و80 مركبة استجابة نوعية، و9 حافلات إسعافية للنقل الجماعي للحالات، و205 عربات جولف مناسبة للتنقل داخل المساحات الضيقة.إضافة إلى 500 وسيلة نقل كهربائية تشمل عربات وكراسي كهربائية مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة.وأكد أن خطة الهيئة التشغيلية لهذا العام بُنيت على دراسة دقيقة للحشود ومسارات الحجاج، مع توظيف التقنية الحديثة في تتبع الحالات، ومراقبة الأداء، وضمان الاستجابة الفورية.وأشار شكر الله إلى أن هذا الجهد الكبير يعكس مدى التزام الهيئة برسالتها الإنسانية، ويُجّسد تكاملها مع باقي الجهات ذات العلاقة لضمان حج آمن وسليم.وأكد أهمية دور المتطوعين والمتطوعات الذين سيكون لهم حضور مؤثر في دعم الأعمال الإسعافية والوقائية خلال الموسم.وأوضح أن الهيئة مستمرة في رفع جاهزيتها حتى انتهاء موسم الحج، ومواصلة تقديم خدماتها بجودة عالية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية في مجالات الطوارئ والإغاثة.