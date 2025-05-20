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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة يوم الاثنين عددًا من المواقع بالمشاعر المقدسة، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالتأكد من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج، والاطلاع على جاهزية المرافق والبنية التحتية، والخدمات المقدمة للحجاج، بما يسهم في تحقيق راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
ووقف الربيعة على جاهزية أبراج كدانة الوادي التي تقدم تحولًا شاملًا في أسلوب إقامة الحاج في منى.
وتفقد عددًا من المشاريع الجديدة التي تنفذها شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، لتحسين بيئة المشاعر وتطويرها، وتشمل المشاريع المقرر تدشينها هذا العام مرافق خدمية متطورة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.
ومن ضمن الخدمات مشروع إنشاء مستشفى جديد للطوارئ بمشعر منى بسعة 200 سرير، وإنشاء 71 مركزًا إسعافيًا على امتداد مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة.
فضلًا عن تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة على مساحة 85 ألف متر مربع، وإنشاء 320 مظلة، وتركيب 350 مروحة رذاذ، واستكمال المرحلة الأولى من تطوير منظومة دورات المياه في مشعر منى بإحلال 2116 دورة مياه وإحلال بدلًا منها 61 مجمعًا حديثًا من طابقين تضم أكثر من 5600 دورة مياه، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن.
كما انتهت من زراعة 20 ألف شجرة على مساحة 290 ألف متر مربع ضمن مشروع المشاعر الخضراء المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء وتلطيف الأجواء.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أكثر من 600 ألف حاج حتى الآن، عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية، ما يمثل نحو 42% من إجمالي تأشيرات الحجاج المتوقعة لهذا العام، في مؤشر على تسارع وتيرة القدوم من خارج المملكة.
وتواصل الجهات المختصة تكثيف جهودها لضمان موسم حج منظم، يعتمد على بنية تحتية متطورة ومنظومة خدمات متكاملة تلبي تطلعات الحجاج وتُجسد عناية المملكة المستمرة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
ووقف الربيعة على جاهزية أبراج كدانة الوادي التي تقدم تحولًا شاملًا في أسلوب إقامة الحاج في منى.
معاينة التجهيزات القائمةواطّلع وزير الحج والعمرة على عدد من استعدادات الشركات المقدمة للخدمة في المشاعر المقدسة، شملت معاينة التجهيزات القائمة وخطط الإقامة والتسكين، واستعراض جودة الخدمات المقدمة.
وتفقد عددًا من المشاريع الجديدة التي تنفذها شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، لتحسين بيئة المشاعر وتطويرها، وتشمل المشاريع المقرر تدشينها هذا العام مرافق خدمية متطورة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.
ومن ضمن الخدمات مشروع إنشاء مستشفى جديد للطوارئ بمشعر منى بسعة 200 سرير، وإنشاء 71 مركزًا إسعافيًا على امتداد مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة.
فضلًا عن تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة على مساحة 85 ألف متر مربع، وإنشاء 320 مظلة، وتركيب 350 مروحة رذاذ، واستكمال المرحلة الأولى من تطوير منظومة دورات المياه في مشعر منى بإحلال 2116 دورة مياه وإحلال بدلًا منها 61 مجمعًا حديثًا من طابقين تضم أكثر من 5600 دورة مياه، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن.
كما انتهت من زراعة 20 ألف شجرة على مساحة 290 ألف متر مربع ضمن مشروع المشاعر الخضراء المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء وتلطيف الأجواء.
تقديم أفضل تجربة للحجاجوتأتي هذه الزيارات التفقدية في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، لضمان الجاهزية الشاملة قبل بدء مناسك الحج لهذا العام، وتقديم أفضل تجربة إثرائية وتنظيمية لضيوف الرحمن.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أكثر من 600 ألف حاج حتى الآن، عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية، ما يمثل نحو 42% من إجمالي تأشيرات الحجاج المتوقعة لهذا العام، في مؤشر على تسارع وتيرة القدوم من خارج المملكة.
وتواصل الجهات المختصة تكثيف جهودها لضمان موسم حج منظم، يعتمد على بنية تحتية متطورة ومنظومة خدمات متكاملة تلبي تطلعات الحجاج وتُجسد عناية المملكة المستمرة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.