شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة.. عقوبات بحق 20 شخصًا لنقلهم 60 مخالفًا لنظام الحج والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات الحج دون تصريح

مخالفو أنظمة وتعليمات الحج

الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (12) وافدًا و(8) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (60) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية.وتضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة.بالإضافة إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.كانت دعت وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.كما أعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريالٍ بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة.وذلك بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة.وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج؛ لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.وكان تفقّد مدير عام الجوازات المكلف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة.وهي "البهيته، التنعيم، الشميسي، الكرّ"، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.



وأهاب اللواء الدكتور صالح المربع بالمواطنين والوافدين كافة إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، للإسهام في تيسير أداء ضيوف الرحمن لنسكهم بيسر وطمأنينة.