شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن عبر منفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك فرع الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء بمنطقة الحدود الشمالية باستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي.

خدمات ضيوف الرحمن

مصليات النساء في المسجد الحرام

وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية وتوعوية، وتشمل الخدمات المقدمة الفتوى الشرعية القائمة على الكتاب والسنة، وهدية للحاج وكتيبات إرشادية عن الحج.بالإضافة إلى عرض مرئي عن المناسك، وتوزيع بطاقات توعوية ذكية تحتوي على باركود (QR) عن مناسك الحج وأرقام مفوضي الإفتاء للتواصل معهم من قبل الحجاج.من جهة أخرى كانت أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص مصليات خاصة للنساء في قلب المسجد الحرام خلال حج هذا العام 1446هـ.ووفرت الهيئة خدمات متكاملة داخل تلك المصليات مثل الرعاية الصحية من خلال الفرق الإسعافية الجاهزة، لمتابعة الحالات الطارئة.كما خصصت موقع للمفقودات لضمان سرعة العثور عليها، وتقديم حلقات تحفيظ القرآن وتصحيح التلاوة، وتوفير المصاحف المترجمة، وخدمات الإرشاد والتوجيه في المسائل الشرعية وأداء المناسك.