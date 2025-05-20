شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وعوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.

تبدأ الأتربة الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على السليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. عوالق ترابية كما تشهد الدرعية والعاصمة المقدسة عوالق ترابية، تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء.

تبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.