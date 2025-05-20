شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم لارتكابه نصب واحتيال بنشر إعلانات لحملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

حملات حج وهمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتضمنت ادعاءه توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.