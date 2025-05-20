شكرا لقرائتكم خبر عن بخدمات متكاملة.. تخصيص مصليات للنساء في قلب المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أداء المناسك

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فرق تطوعية من النساء

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات خاصة للنساء في قلب المسجد الحرام خلال حج هذا العام 1446هـ.ووفرت الهيئة خدمات متكاملة داخل تلك المصليات مثل الرعاية الصحية من خلال الفرق الإسعافية الجاهزة، لمتابعة الحالات الطارئة.كما خصصت موقع للمفقودات لضمان سرعة العثور عليها، وتقديم حلقات تحفيظ القرآن وتصحيح التلاوة، وتوفير المصاحف المترجمة، وخدمات الإرشاد والتوجيه في المسائل الشرعية وأداء المناسك.هذا إضافة إلى توزيع يومي لسُفَر الإفطار للصائمات داخل مصليات النساء، وتنظيم حركة الدخول والخروج في المصليات والممرات وتهيئة مصليات مجهزة لذوات الإعاقة مع مسارات خاصة وكراسي متحركة.وأفادت أنها وفرت فرق تطوعية من النساء يقدمن الدعم في المواسم وتقديم خدمة التنظيف المستمر للمصليات النسائية.وذلك مع توفير معقمات الأيدي في مختلف المواقع داخل المسجد الحرام.