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شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو الجوازات: مبادرة طريق مكة سرّعت الإنجاز في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبّر منسوبو المديرية العامة للجوازات عن فخرهم واعتزازهم بتمثيل المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة، في مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وأكّد النقيب محمد مرشد أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم اختص الله به المملكة.
وقالت العريف هاجر عودة العميري، والعريف ريم هادي الصيعري إنهما تشاركان للمرة الأولى في خدمة ضيوف الرحمن من بلدانهم، وتشعران بالفخر والاعتزاز بذلك، خاصة بعد مشاهدة أثر خدمتهما في عيون الحجاج ووجوههم.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
وأكّد النقيب محمد مرشد أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم اختص الله به المملكة.
مبادرة طريق مكةوأشار إلى أن مبادرة طريق مكة امتداد لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن في كل مكان وزمان، وبكوادر وطنية سعودية، وتقنيات حديثة سهلت الإجراءات، وسرّعت الإنجاز في وقت قياسي.
وقالت العريف هاجر عودة العميري، والعريف ريم هادي الصيعري إنهما تشاركان للمرة الأولى في خدمة ضيوف الرحمن من بلدانهم، وتشعران بالفخر والاعتزاز بذلك، خاصة بعد مشاهدة أثر خدمتهما في عيون الحجاج ووجوههم.
خدمات مبادرة طريق مكةوتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.