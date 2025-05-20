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منسوبو الجوازات: مبادرة طريق مكة سرّعت الإنجاز في وقت قياسي

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واس - دكا  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عبّر منسوبو المديرية العامة للجوازات عن فخرهم واعتزازهم بتمثيل المملكة العربية لخدمة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة، في مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وأكّد النقيب محمد مرشد أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم اختص الله به المملكة.

مبادرة طريق مكة

وأشار إلى أن مبادرة طريق مكة امتداد لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن في كل مكان وزمان، وبكوادر وطنية سعودية، وتقنيات حديثة سهلت الإجراءات، وسرّعت الإنجاز في وقت قياسي.

وقالت العريف هاجر عودة العميري، والعريف ريم هادي الصيعري إنهما تشاركان للمرة الأولى في خدمة ضيوف الرحمن من بلدانهم، وتشعران بالفخر والاعتزاز بذلك، خاصة بعد مشاهدة أثر خدمتهما في عيون الحجاج ووجوههم.

خدمات مبادرة طريق مكة

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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