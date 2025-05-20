شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. الهلال الأحمر يقدم خدمات صحية للحجاج عبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

تشغيل مركز إسعاف موسمي

الدمام - شريف احمد - يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، عددًا من الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية عبر منفذ الوديعة الحدودي.وأوضح مدير الفرع محمد العسيري أن الفرع يقدم الخدمات الإسعافية الطبية والإنسانية للحجاج القادمين عبر المنفذ والمتجهين برًا للمشاعر المقدسة، مبينًا أنه جرى وضع عددٍ من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع للترحيب بهم والتشرف بخدمتهم، وتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لهم.وأشار العسيري إلى تشغيل مركز إسعاف موسمي في المنخلي على طريق شرورة-سلطانة.إضافةً إلى رفع الجاهزية في المراكز الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وجميع مراكز الإسعاف والقيادة والتحكم بالمنطقة البالغ عددها 17 مركزًا إسعافيًا بعدد 64 فرقة إسعافية، تعمل على مدى الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.