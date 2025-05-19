19 ألف زيارة تفتيشية بمكة والمدينة

نفذت وزارة التجارة 19 ألف زيارة تفتيشية، على المنشآت والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المؤدية إليها؛ لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 ذي القعدة 1446هـ.

وشملت الزيارات الرقابية الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود في الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الإحرام، وقطار الحرمين وغيرها.

وتواصل «التجارة» تنفيذ خطتها التشغيلية، وبرامجها الاستباقية والوقائية، استعدادًا لموسم الحج، بمتابعة أداء مهامها تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن قبل وبعد أداء المناسك، من خلال تكثيف جهودها الرقابية، لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.