عقارات الدولة توضح ما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في الرياض

وأكدت أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يُعلن عنها عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط، وأن ما يُتداول لم يصدر به أي إعلان رسمي من الجهات المختصة.
ودعت الهيئة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وسيُنشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق المعلن عن نزعها وما سيطرأ عليها في حينه من خلال المنصات والوسائل الرسمية.
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