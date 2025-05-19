عقارات الدولة توضح ما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في الرياض

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه لا صحة لما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض تحت عدة مسميات، وتحديد الأسعار وشروط الاستحقاق.

وأكدت أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يُعلن عنها عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط، وأن ما يُتداول لم يصدر به أي إعلان رسمي من الجهات المختصة.

ودعت الهيئة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وسيُنشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق المعلن عن نزعها وما سيطرأ عليها في حينه من خلال المنصات والوسائل الرسمية.