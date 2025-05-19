السعودية | اللواء المربع يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقف مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة، ميدانيًا، لمتابعة الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات دخولهم.

وتفقد اللواء المربع خلال الجولة الجوازات في المنفذ، وانسيابية دخول ضيوف الرحمن الأراضي السعودية وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” وأجهزة الكشف عن وثائق السفر.

وأكد أن موظفي الجوازات يعملون على مدى الساعة على خدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.

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