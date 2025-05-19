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شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار رخص الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية عبر منصة "نما" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن إطلاق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي والحيواني والسمكي.
وذلك بهدف تمكين الأفراد وقطاع الأعمال ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مزاولة هذه الأنشطة بشكل نظامي وفعال.
بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وفقًا للضوابط المعتمدة.
هذا إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وذلك في إطار دعم القطاع التنموي وتحقيق مستهدفات الاستدامة.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى زيارة منصة "نما" عبر هذا الرابط بالضغط هنا للاستفادة من الخدمة وإصدار الرخص المطلوبة بكل يسر وسهولة.
وذلك بهدف تمكين الأفراد وقطاع الأعمال ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مزاولة هذه الأنشطة بشكل نظامي وفعال.
إصدار الرخص إلكترونيًا عبر منصة "نما"وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إصدار الرخص إلكترونيًا عبر منصة "نما".
بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وفقًا للضوابط المعتمدة.
تحقيق مستهدفات الاستدامةوأوضحت أن أنواع الأنشطة المشمولة تشمل النشاطات الزراعية المختلفة، ومشاريع الثروة الحيوانية.
هذا إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وذلك في إطار دعم القطاع التنموي وتحقيق مستهدفات الاستدامة.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى زيارة منصة "نما" عبر هذا الرابط بالضغط هنا للاستفادة من الخدمة وإصدار الرخص المطلوبة بكل يسر وسهولة.