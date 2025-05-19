شكرا لقرائتكم خبر عن فائزو آيسف 2025 لـ "اليوم": نهدي الإنجاز للوطن وفخرنا لا يوصف والان نبدء بالتفاصيل

جوائز السعوديين في آيسف 2025

إنجازات السعودية في معرض آيسف

الدمام - شريف احمد - عاد إلى أرض الوطن، مساء اليوم، أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، محملين بـ 23 جائزة عالمية حصدوها عن جدارة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.وفور وصولهم، أكد الطلاب الفائزون، في حديث خاص لـ ”اليوم“، أن النجاح الأكبر بالنسبة لهم تمثل في تشريفهم بتمثيل المملكة، مشيرين إلى أن هذا الشرف كان الدافع الأعلى لهم للمضي قدمًا وبذل أقصى جهد دون كلل أو ملل.وعبّر الأبطال العائدون عن مشاعرهم الجياشة، مهدين هذا الفوز الكبير للوطن الغالي، ومؤكدين أن شعور الفخر الذي يغمرهم لا يمكن وصفه.ولم تتوقف طموحاتهم عند هذا الإنجاز، إذ وعدوا بالاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق وتطبيق تلك الأبحاث المبتكرة على أرض الواقع، بما يسهم في خدمة الوطن وتقدمه.من جانبه، أوضح أنس الحنيحن، مدير البرامج البحثية في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“، قائلاً: ”حققنا 14 جائزة كبرى في مجالات مختلفة، وفخورون بدعم قيادتنا الرشيدة“.وأكد الحنيحن أن الطلاب والطالبات السعوديين المشاركين في مثل هذه المحافل الدولية دائمًا ما يحصلون على جوائز متقدمة، وعزا ذلك إلى العمل الكبير الذي يسبق المشاركة.وقال: ”هناك عمل كبير يقام قبل المشاركة في هذه المسابقات الدولية، عن طريق معسكرات متميزة، ودعم من أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعلمين“.وأضاف يعكس هذا الإنجاز المشرف، الذي استقبل بحفاوة رسمية وشعبية، مدى التطور الذي يشهده قطاع رعاية الموهوبين في المملكة، والحرص على تزويدهم بكافة الأدوات والدعم اللازمين لتمثيل الوطن بأفضل صورة في المحافل العلمية العالمية الكبرى.