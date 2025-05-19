شكرا لقرائتكم خبر عن صور | بالفرح والزينة.. الأهالي يتأهبون لاستقبال أبطال آيسف 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسود أجواء من الفرح والترقب الغامر بين أوساط العديد من الأسر السعودية، مع بدء الاستعدادات لاستقبال أبنائهم وبناتهم الذين شرفوا المملكة بتحقيق إنجازات علمية متميزة وفوزهم بجوائز في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.
ففي هذه اللحظات، تتجه الأنظار وتتراقص مشاعر الفخر والبهجة في الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث يُنتظر وصول طائرة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة التي حطت رحالها للتو، عائدة بإنجاز تاريخي مشرف للمملكة.
وحققوا بذلك المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.
واكتملت التجهيزات لمراسم الاستقبال التي تنظمها ”موهبة“، احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يضاف بفخر إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات في الميادين العلمية والابتكارية.
وتزينت أروقة المطار وتجمهر الأهالي بلهفة للقاء أبنائهم وبناتهم الذين رفعوا اسم الوطن عاليًا.
وذلك في الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري. وشهد المعرض مشاركة واسعة تجاوزت 1700 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 70 دولة، مما يعكس حجم المنافسة وأهمية الإنجاز السعودي المشرف.
وتوزعت جوائز المملكة الـ23 لتشمل 14 جائزة كبرى، من بينها ثلاث جوائز في المركز الثاني، وخمس جوائز في المركز الثالث، وست جوائز في المركز الرابع.
بالإضافة إلى تحقيق تسع جوائز خاصة قيمة، مؤكدةً على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المواهب السعودية الشابة على الساحة الدولية.
ففي هذه اللحظات، تتجه الأنظار وتتراقص مشاعر الفخر والبهجة في الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث يُنتظر وصول طائرة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة التي حطت رحالها للتو، عائدة بإنجاز تاريخي مشرف للمملكة.
إنجازات السعودية في آيسف 2025ويستعد الأهالي ومسؤولو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“ لاستقبال حافل يليق بالأبطال الذين حصدوا 23 جائزة عالمية مرموقة.
وحققوا بذلك المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.
واكتملت التجهيزات لمراسم الاستقبال التي تنظمها ”موهبة“، احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يضاف بفخر إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات في الميادين العلمية والابتكارية.
وتزينت أروقة المطار وتجمهر الأهالي بلهفة للقاء أبنائهم وبناتهم الذين رفعوا اسم الوطن عاليًا.
جوائز السعودية في معرض آيسفوكان المنتخب السعودي، المكون من 40 طالباً وطالبة، قد قدم أداءً استثنائياً بمشاريع نوعية ومميزة في مجالات علمية واعدة خلال منافسات المعرض، الذي استضافت نسخته لهذا العام مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية.
وذلك في الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري. وشهد المعرض مشاركة واسعة تجاوزت 1700 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 70 دولة، مما يعكس حجم المنافسة وأهمية الإنجاز السعودي المشرف.
وتوزعت جوائز المملكة الـ23 لتشمل 14 جائزة كبرى، من بينها ثلاث جوائز في المركز الثاني، وخمس جوائز في المركز الثالث، وست جوائز في المركز الرابع.
بالإضافة إلى تحقيق تسع جوائز خاصة قيمة، مؤكدةً على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المواهب السعودية الشابة على الساحة الدولية.