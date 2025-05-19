شكرا لمتابعة خبر عن 5 أنواع من اللقاحات احرص عليها قبل أداء مناسك الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال استشاري الباطنة والأمراض المعدية، علاء العلي، إن الحرارة تزيد من تواجد الطفيليات والبكتيريا، موضحا على ضرورة الحرص على أخذ 5 أنواع من اللقاحات قبل أداء مناسك الحج.

وأوضح أن هذه اللقاحات تشمل التطعيم ضد الحمى الشوكية، مضيفا أن نسبة الوفاة عند الإصابة بالحمى الشوكية تصل إلى 15%، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن اللقاحات الأخرى تشمل لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية ولقاح شلل الأطفال، ولقاح الحمى الصفراء، مشيرا إلى أن هناك عوامل لانتشار الأمراض المعدية في الصيف منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتعرض الزائد للشمس قد يؤدي للجفاف أو الإصابة بضربة شمس.

ونصح باستخدام مظلمة أثناء السير تحت أشعة الشمس، أو السير في مكان ظل، والابتعاد عن المكان الذي فيه عوادم سيارات لأنها تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أن الفيروسات تنتشر أكثر في الشتاء، بينما الطفيليات والبكتريا تنتشر أكثر في الصيف، كما احتمالية الإصابة بالأمراض تزيد في ظروف الحج لكون أن المكان مزدحم بشكل أكبر مما قد يزيد احتمالية إصابة الحاج بعدوىن فضلا عن أن الحاج قد يهمل العناية بصحته لكثرة تركيزه عن الحج.

ونوه بأن أمراض التسمم أو التي تنتج عن التلامس المباشر من الأمراض التي تنتشر في الصيف، مشيرا إلى أن الصحة السعودية نصحت بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا لتغير سلالاتها الجينية وتجددها باستمرار، مضيفا أن التشخيص الخاطئ يفاقم من حجم الإصابة بالأمراض.