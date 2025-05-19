شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: 12 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الصيف أرصاديًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن 12 يومًا فقط تفصلنا عن دخول فصل الصيف أرصاديًا.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “12 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الصيف أرصاديًا، وارتفاع تدريجي ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق المملكة، وجدة سجّلت اليوم أعلى درجة حرارة بلغت 47°م في الظل”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

اقرأ أيضا: