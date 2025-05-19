شكرا لمتابعة خبر عن عقارات الدولة توضح: لا صحة لتوزيع أراضٍ سكنية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت الهيئة العامة لعقارات الدولة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وشددت الهيئة في بيان توضيحي على أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وأن ما يُتداول حاليًا بشأن الأسعار أو شروط الاستحقاق لا أساس له من الصحة.

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المضللة، مؤكدة أنها ستنشر كافة التفاصيل المتعلقة بأي قرارات تخص نزع ملكيات أو تغييرات مستقبلية عبر منصاتها الرسمية وفي الوقت المناسب.