شكرا لمتابعة خبر عن غبار كثيف يحجب أشعة الشمس في مكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مكة المكرمة موجة غبار كثيفة تسببت في حجب أشعة الشمس.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد كشف في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار المصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف أن ذلك أدى لشبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.